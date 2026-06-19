松浦市で「アジフライ」の魅力を発信する「松浦アジフライコンシェルジュ」制度が創設され、認定式が行われました。 4年連続で「アジの水揚げ量 日本一」を誇る松浦市。 “アジフライ” を目的に訪れる人の案内役として、これまでも魅力をPRしてきた水産会社の社員ら3人を「松浦アジフライコンシェルジュ」に認定しました。 （三陽 松浦営業所 久保川 洋平 部長） 「すごくうれしい。一層責任を持って、アジフ