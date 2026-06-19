国民民主党の榛葉幹事長は19日の記者会見で、立憲民主党の古賀千景参院議員が「豊かな子どもたちは自衛隊とかならない」などと発言したことについて、「自衛隊やその家族や自衛隊を目指す子どもに失礼だ」と批判した。さらに榛葉氏は、古賀氏が労働組合「日本教職員組合（日教組）」出身の比例代表選出議員であることを踏まえ、「学校の先生を代表する参院議員と聞いているが、古賀さんの考えとは全然違う学校の先生もたくさんいる