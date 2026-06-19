兵庫県佐用町では、ハナショウブが見ごろを迎えています。 兵庫県佐用町の花しょうぶ園には、約170種類・3万株のハナショウブが植えられています。 花しょうぶ園は約30年前、地元のお年寄りたちが水田だった場所を活用してハナショウブを植えたのがはじまりです。 園内では色とりどりのハナショウブが見ごろを迎えていて、訪れた人は遊歩道を散歩したり写真を撮ったりして楽しんでいました。 （来援した人）「癒しのひとときで