『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「中国で人気 “没入型”テーマパーク来場者数は年間2400万人超」についてお伝えします。◇累計来場者数は、1億人以上。『ようこそ上海ディズニーランドへ』（Hello everyone welcome to Shanghai Disneyland）10年目を迎えた上海ディズニーランド。パーク内の至る所は10周年で一色に。一方で、中国ではいま、古典をテーマにした”没入型”パークが新たな進化を遂げていま