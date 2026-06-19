元乃木坂46伊藤万理華（30）井之脇海（30）が19日、東京・TOHOシネマズ日比谷で、ダブル主演映画「君は映画」（上田誠監督）の初日舞台あいさつに出席した。下北沢を舞台にした作品で、伊藤は「古着屋さんもめぐりましたし、舞台に出たり、見たり、個人的な思い出もたくさんある」、井之脇は「みんなアンテナを張って歩いている。活力を感じる街」と話した。映画になったらいいと思った瞬間についてのトークも。井之脇は「引っ越し