ベルギーのダンスカンパニー「ローザス」の来日公演を鑑賞される佳子さま＝19日午後、さいたま市の彩の国さいたま芸術劇場（代表撮影）秋篠宮家の次女佳子さまは19日、さいたま市の彩の国さいたま芸術劇場を訪れ、ベルギーのダンスカンパニー「ローザス」の来日公演を鑑賞された。日本・ベルギー外交樹立160周年記念事業の一環として上演された。佳子さまは5月にも弟の悠仁さまと共に、東京都渋谷区で外交樹立160周年を記念し