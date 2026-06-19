シスメックス株式会社は１９日、フィギュアスケート女子で２０２４年世界ジュニア選手権銅メダルの上薗恋奈（れな、１６）と所属契約を締結したと発表した。上薗は同社を通じて「このたび、シスメックスに所属させていただけることになりました。大好きで尊敬している先輩方と一緒の所属先になることができ、とても嬉しく思っています。私も先輩方に続いていけるように精一杯頑張っていきます」とコメントした。上薗は愛知県