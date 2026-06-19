鳥居みゆき（45）が19日、が東京・池袋シネマ・ロサで主演映画「偏向報道」（荻野欣士郎監督）公開初日舞台あいさつに出席した。テレビ報道のリアルな世界をエンターテインメントとして映画化。下請け制作会社のディレクター（鳥居）が、元請けであるテレビ局上層部に立ち向かう姿を描いた。鳥居は「主人公は自分と似ていて思ったことをすぐに言葉にする。違うのは（主人公の）鈴子は事件を解決するが、私は結構、後で説教される」