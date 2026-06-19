ボートレーサーの原村百那（２４＝山口）が、１９日に行われたボートレース戸田の「ヴィーナスシリーズ第６戦戸田中央メディックス埼玉杯」２日目１Ｒでデビュー初勝利を飾った。３コースから豪快にまくって先頭に立つと、そのままゴールを駆け抜けた。９Ｒ発売中には佐々木裕美、野田彩加の山口支部の先輩らに、水面に投げられる手荒い祝福を受けた。２０２４年５月、下関でデビュー以来３０７走目での初勝利。「早く取りた