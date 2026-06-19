タレントの鳥居みゆきが１９日、都内で主演映画「偏向報道」（荻野欣士郎監督）の初日舞台あいさつに登場した。地方のテレビ局を舞台に、「誘導インタビュー」「モザイクコメント編集」などの偏向報道がどのように作られているのかを実感することができる社会派エンターテインメント。製作会社のディレクター・油神鈴子役の鳥居は自身の役柄について「似てるなって思うのは、思ったことをすぐ言葉にしちゃうこと。ただ、ちょっ