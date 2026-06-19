東京ディズニーシー開園25周年を記念した東海道新幹線の特別車両「Sparkling Dreams Shinkansen」が、6月19日から運行が始まりました。25周年のテーマカラー「ジュビリーブルー」を基調としたボディには、ミッキーマウスやダッフィーなど、特別な衣装をまとったディズニーの人気キャラクターたち。特別なのは外装だけではなく、シートのヘッドカバӦ