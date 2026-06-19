【モデルプレス＝2026/06/19】SixTONESの冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系／毎週日曜21時〜） の公式X（旧Twitter）が、18日に更新された。収録後にジェシー・田中樹・松村北斗の誕生日を祝うサプライズの様子が投稿され、その動画が話題となっている。【写真】「どういう状況？」SixTONESメンバーに注目が集まった服装◆『Golden SixTONES』収録後のメンバー誕生日サプライズ動画を投稿投稿では、「実は...先日の収録後に