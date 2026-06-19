三重県津市の会社員の男性が、SNS投資詐欺で現金約1億円をだまし取られました。県内では、今年最高額の被害だということです。警察によりますと、津市の会社員の男性(50)は今年1月、YouTubeに表示された投資についての広告からLINEのグループに誘導され、アプリを通じた投資を持ち掛けられました。男性は先月までに25回にわたり合わせて1億420万円を振込みましたが、その後アプリにログインできなくなったことなどから