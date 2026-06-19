秋田朝日放送 秋田市の卸売市場で１９日、秋田発のブランドネギ「秋田わかまるねぎ」の市場関係者へのＰＲが行われました。「秋田わかまるねぎ」は、葉がやわらかくまるごと食べられるのが特徴です。 そのおいしさを知ってもらおうと、会場には元・人気中華料理店の店主も駆け付け「秋田わかまるねぎ」を使ったオリジナルメニュー「レバニラ」ならぬ「レバわかまる」を振る舞いました。参加者がおいしそうに味わう