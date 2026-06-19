秋田朝日放送 豊かな自然を未来につなげていこうと、秋田県小坂町で１９日、地元の小学生や住民などが森に広葉樹の苗木を植えました。 小坂町で開かれた「小坂・ふるさとの森づくり植樹祭」には、小坂小学校の５年生１９人のほか、町民などあわせておよそ２７０人が参加しました。 地元企業のＤＯＷＡホールディングスが、小坂鉱山跡地やその周辺の自然環境の回復などを目的に２００７年から植樹祭を行っています