秋田朝日放送 あじさい寺として知られる秋田県男鹿市の「雲昌寺」でアジサイが見頃を迎えています。平日の１９日も秋田県の内外からたくさんの人が訪れていました。 美しい青いアジサイで知られる男鹿のあじさい寺「雲昌寺」では、一面に広がるアジサイと日本海の絶景を楽しむことができます。青く澄んだ色のアジサイが咲き誇ります。今年は１週間ほど早く色づき始めました。１３日から始まったアジサイの観覧は、ちょう