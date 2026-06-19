境内に響く涼やかな音色。長野県上田市の眞田神社では、約600個の風鈴が参拝者を迎えています。夏の風物詩として、毎年この時期に風鈴を設置していて、訪れた人たちは足を止めて写真を撮ったり、涼を感じたりしていました。石川県から「すごくきれいでした、びっくり」「一足早い夏を感じました」埼玉県から「きれいです。心が落ち着くというか、涼やか」晴れて南風が吹いたことで、気温が高くなった19日の長野県内。最高気温は、