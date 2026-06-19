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欧州株まちまち、独仏株堅調も英株は小安い 東京時間19:11現在 英ＦＴＳＥ100 10391.68（-8.02-0.08%） 独ＤＡＸ25109.09（+82.29+0.33%） 仏ＣＡＣ40 8483.36（+15.38+0.18%） スイスＳＭＩ 13782.50（+16.67+0.12%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:11現在 ダウ平均先物SEP 26月限51961.00（-47.00-0.09%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7554.75（-