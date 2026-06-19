熱戦が繰り広げられている「FIFA ワールドカップ 2026」。長野市のながの東急百貨店では、自宅での観戦を盛り上げてもらおうと、大会出場国のお酒を販売しています。オランダやドイツ、ベルギーなど7か国のビール10種類のセット（サムライプライド必勝セット／7000円）。コースターやドイツの有名ビールメーカーのグラスがセットになっていて、売れ行きは好調だといいます。さら