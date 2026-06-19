川淵三郎氏が19日、千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの始球式に登場した。【写真】川淵三郎氏による始球式の模様スズケンの冠協賛試合「建築工房櫓 PRESENTS 心を一つに共に戦おう！スペシャルナイター」のファーストピッチセレモニーに登板した。■川淵三郎氏「3年連続3回目の始球式でしたが、ここを目標にして一生懸命身体を鍛えてきたのでいい投球ができました。サブロー監督とは同じ名前で親しいんでね