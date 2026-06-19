ガストは19日、4月23日より開催されていた『ポケモン』とのコラボキャンペーンにおいて、予想を大きく上回る反響を受け、オリジナルグッズ（ゆらゆらアクリルスタンド）が品切れとなる事態が発生していたことを受け、今月6日より該当のグッズの後日引き換えが開始されていることを、改めて案内した。【画像】ガスト、『ポケモン』コラボグッズの後日引き換え開始を改めて案内後日引き換えの対象は、4月29日〜5月6日発行の「ア