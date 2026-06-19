厳冬期に凍結した愛媛県東温市の「白猪の滝」（同市提供）文化審議会は19日、俳人正岡子規や文豪夏目漱石が壮観さをたたえる句を残した「白猪の滝」（愛媛県東温市）を名勝に、福島県白河市にある水生植物「ビャッコイ」の北半球唯一の自生地を天然記念物に指定するよう文部科学相に答申した。白猪の滝は落差84メートル。明治時代には名所として知られ、1890年代に子規と漱石が訪れて句を残した。厳冬期には滝全体が凍結し、地