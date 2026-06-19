女優の山下リオ（33）が19日、都内で主演映画「遺愛」（監督酒井善三）の初日舞台あいさつに出席した。母の介護に疲れた女性をめぐるホラー作品。霊感があり「撮影3日目に幽霊がついたと思った。打ち上げでスチールカメラマンの方に“山下さん途中で顔変わりましたよね？3日目ですよね？”と言われた」と“ホラー体験”を振り返った。さらに「家ではポルターガイストがありました。物が勝手に動いて、ストレスフルでした」と