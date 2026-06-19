東海道新幹線の全線と山陽新幹線の上りで運転を見合わせています。【映像】JR浜松駅周辺の様子JR東海によりますと、きょう午後5時41分ごろ、静岡県の浜松駅で線路内に人が立ち入り、東海道新幹線の東京発、博多行きの「のぞみ」の下りと接触しました。この影響で、東海道新幹線は全線で、山陽新幹線は上りが運転を見合わせていて、下りは遅れが出ています。いずれも運転再開までは時間がかかる見通しです。乗務員が車両の