メキシコ・モンテレイの宿舎に到着した森保監督＝18日（共同）▽オランダ―スウェーデン（日本時間21日午前2時・ヒューストン）初戦5得点のスウェーデンはイサク、ヨケレスの2トップが強力。好連係で多彩な攻撃を生み出す。勝ち点3がほしいオランダは、日本戦で2失点した守備を修正できるか。▽ドイツ―コートジボワール（日本時間21日午前5時・トロント）ドイツはハーバーツらが多彩な形で7点を奪って好発進した勢いが続くか