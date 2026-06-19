◇セ・リーグ広島―ヤクルト（2026年6月19日神宮）広島の名原が4回1死からセーフティーバントを決めた。かなり余裕のあるタイミングで一塁に駆け込んだものの、牧田一塁塁審はまさかのアウトのジャッジ。これには、すかさず広島の新井監督がリプレー検証を要求し、判定はセーフに覆った。1死一塁から試合は再開したものの、吉村が次打者の菊池に初球を投げる前に一塁けん制して名原はタッチアウト。牧田塁審がアウトをコ