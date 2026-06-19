開催中の北中米サッカーワールドカップ（W杯）で、日本時間21日（日）午後1時、グループステージ突破の鍵を握る重要な第2戦・日本対チュニジア戦が行われる。久保建英選手が左膝の怪我の影響で欠場することが発表される中、試合が開催されるメキシコ・モンテレイの天気について、気象予報士の宇野日和氏が解説した。【映像】ひと目で分かる！「チュニジア戦の天気」今大会では、前半と後半にそれぞれ3分間の水分補給を行う「ハ