【チャンピオンRED 2026年8月号】 6月19日 発売 価格：900円 （C）板垣恵介・尾松知和 (秋田書店) 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ雑誌「チャンピオンRED 2026年8月号」を本日6月19日に発売した。価格は900円。 本号の表紙と巻頭カラーには、新連載「バキ外伝 真・チハル」が登場。特別付録として、尾松知和氏描きおろしの「バキ外伝真・チハル」クリアファイル