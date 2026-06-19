6月19日、B2リーグのベルテックス静岡は、2025－26シーズン限りで現役を引退した加納誠也氏が、学校法人名古屋石田学園 星城大学の女子バスケットボール部監督に就任することを発表した。あわせて、加納氏が同クラブを運営する株式会社VELTEXスポーツエンタープライズの社長付セールス/PR担当に就任することも発表された。 愛知県出身で現在37歳の加納氏は、筑波大学卒業後の20