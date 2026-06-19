あさって21日は「父の日」。贈り物の準備はまだ間に合います。今年おすすめの商品を、岡山市の百貨店などで聞きました。 【写真を見る】まだ間に合う「父の日」のプレゼントさらりとした質感の“あの肌着”も人気クラフトビールもおすすめ【岡山】 仕事で疲れ気味のお父さんを労わるグッズ 今月21日は、父の日。岡山市北区の岡山高島屋では、各フロアの特設コーナーで様々なギフト販売が展開されています