北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦で左膝を負傷した日本代表MF久保建英について、所属先のソシエダ幹部がスペイン現地で報道陣の取材に応じ、「ここからの数試合には出場しない」としながらも「日本代表が勝ち進めばW杯期間中に復帰できる」と明かしたようだ。バスク地方の地元紙『エル・ディアリオ・バスコ』などが伝えている。久保は14日に行われたオランダ戦に右シャドーで先発し、同点ゴールをアシストしたが、後半途