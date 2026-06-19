日本語を学ぶ留学生たちに向けた伝統芸能鑑賞会が岡山市北区で開催されました。 【写真を見る】留学生 約500人が備中神楽などの伝統芸能を鑑賞初めて見る日本の文化に会場は興奮【岡山】 伝統芸能鑑賞会は、将来の国際社会を背負う留学生たちに、日本文化について学んでもらおうと開かれたもので、 倉敷外語学院の留学生約500人に備中神楽や箏、獅子舞などが披露されました。 （ミャンマーからの留学生）「日本の文化