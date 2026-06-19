水戸ホーリーホックは19日、ブレンビー(デンマーク1部)からFW内野航太郎(22)が期限付き移籍加入することを発表した。期間は2027年6月30日までとなる。内野は筑波大3年生だった昨年夏に同大学サッカー部を退部してブレンビーに加入。ただデンマークリーグでは5試合の出場にとどまり、今年3月にヴィッセル神戸へ期限付き移籍していた。神戸ではJ1百年構想リーグ3試合に出場。神戸を通じて「この期間で、日本トップのクラブ、選手