鹿島アントラーズは19日、2026-27シーズンのユニフォームを発表した。1stユニフォームは「世界一をかけた舞台で戦った2016シーズンのユニフォームからインスパイア。『あの悔しさから十年』なる今年。『世界を獲りにいく十年』、新時代へ進む確かな決意を込めた一着」としている。デザインについては「歴史的な意義と、新時代へ進む確かな決意を、現代的なアプローチで紡ぎ出した」とし、「2016シーズンは、フロント部分にク