○ＧＭＯ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の16.32％にあたる1600万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月22日から27年6月21日まで。 ［2026年6月19日］ 株探ニュース