いよいよ日本時間の21日、日曜日に行われるFIFAワールドカップ、日本代表の第2戦。対戦相手のチュニジアはどんな国で、どんなサッカーをするのか？広島で最もチュニジアに詳しいという女性に話を聞いてきました。地中海に面した北アフリカに位置するチュニジア。日本にとってあまり馴染みのない国ですが、広島にチュニジアを知り尽くした人がいました。Q．チュニジアに詳しい人がいると聞いて来たんですが・・・。