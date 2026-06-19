サッカー日本代表を応援している広島市内の神社では、県外からも参拝客が訪れるなど盛り上がりを見せています。広島市中区の住吉神社です。こちらで扱っているのが「サッカーワールドカップ・日本応援お守り」。青色の袋にエンブレムがあしらわれ、県内では、ここでしか手に入らないということです。また、ワールドカップ仕様の「御朱印」や記念撮影用のパネルも置かれ、全国から参拝者が訪れている