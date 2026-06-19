19日の県内は、各地で梅雨らしい雨の1日となりました。そんな梅雨の神社を彩るのは、アジサイの花手水。参拝客の心を癒してくれると話題になっています。手水舎に涼やかに浮かぶ色鮮やかなアジサイ。水に濡れ美しさがよりいっそう引き立ちます。（記者）「雨の音を聞きながら、水面に広がるアジサイを眺めていると思わず深呼吸したくなります」日置市にある稲荷神社――。県内で最も古い稲荷神社として多くの人に