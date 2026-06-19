医療法人の倒産に伴う事業の譲渡をめぐり、業界への参入を目指す会社から3億5000万円をだまし取った疑いで男2人が逮捕されました。小林昌人容疑者（54）と古野間昭彦容疑者（59）は2024年、医療業界への参入を計画する大阪市の会社から3億5000万円をだまし取った疑いがもたれています。小林容疑者らは千葉県の医療法人の倒産に伴い、事業の譲渡先を探していたことに便乗し、大阪市の会社に「事業譲渡のために資金が必要」などと持