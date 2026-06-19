けたたましく鳴り響くサイレンの中、小学校から避難する子どもたち。背後には真っ黒な煙が立ち込めています。発生直後に撮影された映像には、4階の校舎の窓から煙が噴き出す中、ひさし部分に座る十数人もの子どもたち。そのすぐ横で何かが落下するなど、一刻を争う危険な状況です。消防隊員がはしごを上り、児童を1人ずつ抱きかかえるように下ろしていく様子も映っていました。19日午前、東京・北区の滝野川第三小学校で火事が発生