新たに逮捕・送検されたのは“神の取次者”を名乗る男の母親でした。監禁の疑いが持たれているのは、横浜市の会社役員・村上恵美容疑者（75）。逮捕前のインタビュー取材に対して、監禁について「違うんです。監禁なんてどうやってできるのよ。晴天の霹靂（へきれき）」と否定していました。恵美容疑者は自らを“神の取次者”と称する息子の村上有容疑者ら7人と共謀し、10代の男性を横浜市内の住宅に監禁した疑いが持たれています