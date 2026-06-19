大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東レアローズ静岡が19日（金）、中島健斗（24）と藤中颯志（26）の2選手が2026-27シーズンに加入することを発表した。 セッターの中島は天理大学を卒業後、2024年にVC長野トライデンツへ入団。在籍2季目となる今シーズンは、SVリーグ男子のレギュラーシーズン（RS）42試合でベンチ入りを果たした。また、2026年度の男子日本代表合