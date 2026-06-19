再検証が進む北陸新幹線の延伸ルート。「小浜・京都ルート」が最も費用対効果が高いという国の新たな試算が示されました。 自民党と維新の会が8つの案で再検討を進める北陸新幹線の延伸計画。6月19日の整備委員会では、国土交通省が新たに試算した8ルートの費用対効果（B/C）が示されました。 費用対効果は「1」を上回れば着工条件を満たしているとされますが、今回、東京駅から新大阪駅間を一体的に評価した