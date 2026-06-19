認知症の高齢女性にマンションの売買契約を結ばせた疑いで、男2人が逮捕されました。認知症の高齢者を狙った被害が相次いでいて、注意が呼びかけられています。狙われる認知症や認知症の疑いのある高齢者。判断能力の乏しさにつけ込みマンションなどの不動産を売りつけられる被害が今、相次いでいます。親族が被害に遭った人：通帳を見せられて「これなんだと思う？」って…。何か物件買ったことになっているよね？って(私が)言っ