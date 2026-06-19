◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー広島(19日、神宮球場)交流戦を終えて両リーグの試合が再開。広島と対戦しているヤクルトが4回に先制に成功しました。広島の先発・ターノック投手と対峙(たいじ)したヤクルト打線は4回、先頭の6番オスナ選手がフェンス直撃の2塁打を放ちチャンスメイク。続く7番・古賀優大選手が相手の意表を突くセーフティバントで、ノーアウト1、3塁とチャンスを広げます。一打先制の場面で打席に向かった8番・武