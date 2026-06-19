是枝裕和監督の最新作『箱の中の羊』（公開中）が、香港で『再生家族』のタイトルで6月18日に公開。是枝監督が現地を訪れ、舞台あいさつやメディア取材などプロモーション活動を行った。さらに北米公開日が7月24日に決定したほか、ニューヨークで開催される日本映画祭「JAPAN CUTS 2026」のクロージング作品にも選出された。【動画】綾瀬はるか×千鳥×是枝裕和監督『箱の中の羊』新予告本作は、『万引き家族』以来8年ぶりとな