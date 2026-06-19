日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ」が１７日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。この日は「ジメジメもイライラも笑って吹き飛ばせ！初夏の愚痴祭り」を進行した。番組冒頭、若槻千夏は上田への愚痴を爆裂。「上田さんって、最近、思ったことをフィルターを通さずにパッて言っちゃうなっていうのはちょっと体験してます」と切り出した。若槻は「前回の収録で『運動してる』みたいな話にな