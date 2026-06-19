梅雨前線や低気圧の影響で、土日は各地で傘の出番となるでしょう。20日（土）は九州や中国地方で、21日（日）は北陸や東北でも大雨のおそれがあります。【CGで見る】土日は各地で傘の出番全国の週間天気予報20日（土）九州〜東北南部で広く雨、落雷や突風にも注意20日（土）は梅雨前線が北上し、前線上に低気圧が発生する見込みです。前線や低気圧は東に進むため、雨雲も西日本から東日本に広がるでしょう。午前中は西日本や東海