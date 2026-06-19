19日、ソウルの大統領府で記者会見する韓国の李在明大統領（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国の李在明大統領は19日、フランスで開かれた先進7カ国首脳会議（G7サミット）でトランプ米大統領と北朝鮮の核問題について言葉を交わし、対話実現に向けて段階的に非核化を目指すべきだと提案したと明らかにした。外遊成果について同日、記者会見した。北朝鮮は核保有を認めない限り対話に応じないと主張しているが、米韓などは非核化