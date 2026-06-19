埼玉県警は１９日、同県加須市の歩道で移動式の速度違反自動取締装置（オービス）が１８日夜に盗まれたと発表した。県警によると、移動式オービスが盗まれるのは全国で初とみられる。発表によると、１８日午後１０時５０分〜１１時２５分頃、同市岡古井の国道１２５号線栗橋大利根バイパス付近の歩道で、速度違反の取り締まりで設置されていたオービスが何者かに盗まれた。当時は加須署の交通課員が数百メートル離れた場所で監